Женева, Швейцария, , 13:15 — REGNUM Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала не допускать нарушения прав человека в связи с мероприятиями по борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом она заявила 27 февраля в ходе 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Она подчеркнула, что меры в области здравоохранения, призванные победить коронавирус, не должны сопровождаться какой-либо дискриминацией. Необходимы прозрачность и информирование людей в условиях борьбы с болезнью.

Права на еду и чистую воду, гуманное лечение, доступ к медицинскому уходу для помещённых в карантин должны быть защищены. Эти люди также имеют право на получение информации и свободное выражение мнения.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус постепенно распространяется в странах Европы. Так, 27 февраля в столице Австрии Вене подтвердилось заражение 72-летнего мужчины.

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