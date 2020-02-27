Анкара, , 13:16 — REGNUM Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в текущем году правоохранительным органам страны сдались 48 террористов, об этом 27 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

В первую очередь, речь идет о членах Рабочей партии Курдистана (РПК), организации, считающейся в Турции террористической.

«Все наши силовые ведомства ведут борьбу с терроризмом, но особая благодарность мужеству матерей», — заявил Сойлу журналистам.

Министр имел ввиду тот факт, что матери курдских повстанцев, ушедших в подполье, объявили сидячую забастовку, что побудило некоторым новобранцев сложить оружие и сдаться властям.

Напомним, курдские повстанцы выступают за создание собственной автономии в рамках государства именно по этой причине они на протяжении десятилетий ведут борьбу с турецким правительством.

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