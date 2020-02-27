Подгорица, , 13:06 — REGNUM Система здравоохранения Черногории располагает всем необходимым для диагностики нового штамма коронавируса, сообщил 27 февраля глава Минздрава Черногории Кенан Храпович.

«Система здравоохранения организована, функционирует, чтобы реагировать на любой сценарий развития событий. Риски для здоровья считаются умеренными. Здесь не должно быть места панике, но мы призываем граждан быть начеку», — сказал Храпович.

Министр отметил, что вероятность проникновения вируса в страну растет, несмотря на принимаемые меры.

Храпович сообщил, что все путешественники, прибывшие из районов повышенного риска, находились под наблюдением в течение как минимум 14 дней.

По состоянию на утро 27 февраля в Черногории нет случаев заболевания коронавирусом.