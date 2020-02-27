Москва, , 13:06 — REGNUM Связи между нападением в Польше на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова и его критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова нет. Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не склонны проводить такие параллели», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос, выразив сожаление в связи с этим инцидентом.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова. Сейчас Абдурахманов находится в больнице, о его состоянии не сообщается.

Тумсо, покинувший Россию в 2015 году, ведёт свой YouTube-канал. В своих роликах он придерживается ярко выраженной оппозиционной политики. Блогер выступает за независимость Чечни и отделение ее от России.

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