Москва, 27 февраля 2020, 13:04 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию, согласно которым день всероссийского голосования объявляется выходным, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрея Клишаса провести всероссийское голосование 22 апреля 2020 года.
Таким образом, 22 апреля, среда, становится выходным днем.
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