Москва, , 13:02 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки о возможности проголосовать по изменениям в Конституцию дистанционно, без посещения избирательных участков, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Можно будет проголосовать на избирательном участке, в МФЦ, а также на портале Госуслуг или на цифровом участке для голосования.

«Для подготовки и проведения общероссийского голосования могут быть использованы федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», иные государственные информационные системы, многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также при наличии условий для его проведения — дистанционное электронное голосование», — говорится в документе.

При этом прописывается, что граждане Российской Федерации участвуют в общероссийском голосовании «на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании».