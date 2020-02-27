Минск, , 13:05 — REGNUM Белоруссия готова интегрироваться, но без давления извне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, сообщило 27 февраля информационное агентство БелТА.

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции. И странно, что началось это с понуждения к интеграции Белоруссии», — рассказал он.

Лукашенко напомнил, что белорусская сторона инициировала интеграционные процессы с Россией ещё во времена президентства Бориса Ельцина. Главным условием такой интеграции является сохранение независимости страны.

«Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии заявил, что министры истрактовали по-своему его договорённости с президентом России Владимиром Путиным касательно поставок российской нефти.

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