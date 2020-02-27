Москва, , 13:00 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки об участии граждан во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

«В общероссийском голосовании вправе принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие на день проведения общероссийского голосования 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда», — следует из текста документа.

Граждане Российской Федерации участвуют в общероссийском голосовании «на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании».

Участие гражданина РФ в общероссийском голосовании является свободным и добровольным.

«Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании, а также препятствовать его свободному волеизъявлению», — отмечается в документе.