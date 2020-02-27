Москва, , 13:02 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин намерен 27 февраля посетить тематический парк «Остров мечты», который будет открыт 29 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, президент «съездит, посмотрит» новый детский парк. «Остров мечты» Песков назвал прекрасным примером крупных частных инвестиций, благодаря которым создается комфортная городская среда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности «Острова мечты» к открытию. В крытом парке устроены тематические зоны с копиями фасадов мировых достопримечательностей и аттаркционами. Площадь парка — около 240 тыс. кв. м.

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