Екатеринбург, , 12:57 — REGNUM Вице-мэра Екатеринбурга Екатерину Кузёмку следует отправить в обсервацию после приезда из Италии, где зарегистрирована вспышка коронавируса. Об этом заявил спикер гордумы Игорь Володин.

Как сообщает «Ура.ру», спикер высказал своё пожелание на совещании в мэрии города. По словам Володина, он вовсе не шутил, и Кузёмку действительно стоит отправить на две недели в обсервацию на медобследование.

«Друзей-китайцев мы туда отправили, а почему своих не отправляем?» — удивился председатель думы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский отказался комментировать вопрос об уголовном деле, которое якобы чуть не завели на Кузёмку после протестов в сквере в 2019 году. По мнению главы города, в ситуации с уличным противостоянием стоит дать разобраться Следственному комитету.

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