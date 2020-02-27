Москва, , 12:52 — REGNUM

Доклад RAND проталкивает выгодный США сценарий развития событий на пространстве бывшего СССР, для России он вреден, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 27 февраля, комментируя экспертное исследование «о пересмотре регионального порядка в постсоветской Европе и Азии».

Как сообщил ранее «Коммерсантъ», в Москве пройдет презентация исследования, инициированного американской корпорацией RAND. В подготовке доклада участвовали и бывшие чиновники, в том числе из России. Основной вывод авторов доклада — «срединные государства» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) должны выбрать «третий путь», а именно — «нейтралитет под международные гарантии безопасности».

"Это вредный доклад, он проталкивает выгодный американцам сценарий развития событий на пространстве бывшего СССР. Иного и быть не могло, поскольку сама RAND финансируется министерством обороны США и американскими спецслужбами. Участники подготовки этого доклада от России — соответствующая поставленной за океаном задаче публика.

Что же касается прописанных в докладе сценариев, то при их изучении, особенно сценария по Белоруссии, мне сразу пришла на ум история с р усско-английским соглашением о разделе сфер влияния 1907 года. Речь в нём шла о Персии, Афганистане и Тибете. Санкт-Петербург пошёл навстречу увещеваниям Лондона, причём произошло это во многом благодаря деятельности британских агентов влияния внутри России, и потерял позиции в своём южном подбрюшье. Это было платой за подключение России к Антанте, которое тоже закончилось, как известно, плачевно. Хороший урок нам на сегодня!