Москва, , 12:56 — REGNUM В Кремле пока нет планов по проведению 5 марта встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Редежпом Тайпом Эрдоганом. Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

«Пока в планах президента Путина 5 марта такой встречи нет на настоящий момент», — сказал Песков.

Он добавил, что на 5 марта у главы РФ другие рабочие планы.

При этом Песков подчеркнул, что на текущий момент между Россией и Турцией происходит общение на рабочем и на экспертном уровне по ситуации вокруг Идлиба.

Напомним, 25 февраля Песков заявил, что Россия, Турция и Иран согласуют графики глав государств для проведения встречи по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб.

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