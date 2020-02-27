Москва, 27 февраля 2020, 12:56 — REGNUM В Кремле пока нет планов по проведению 5 марта встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Редежпом Тайпом Эрдоганом. Об этом 27 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
«Пока в планах президента Путина 5 марта такой встречи нет на настоящий момент», — сказал Песков.
Он добавил, что на 5 марта у главы РФ другие рабочие планы.
При этом Песков подчеркнул, что на текущий момент между Россией и Турцией происходит общение на рабочем и на экспертном уровне по ситуации вокруг Идлиба.
Напомним, 25 февраля Песков заявил, что Россия, Турция и Иран согласуют графики глав государств для проведения встречи по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб.
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