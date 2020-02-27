Иркутск, , 12:51 — REGNUM Внесённый в Госдуму РФ законопроект, согласно которому граждане России смогут приватизировать землю в национальных парках, анонсированный в СМИ главой комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николем Николаевым, прокомментировал иркутской учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев.

По его мнению, в случае с Байкальской природной территорией эта инициатива преследует единственную цель: узаконить незаконно построенные гостиницы и другие туристические объекты на берегах Священного Моря, что, в свою очередь, обеспечит дальнейший рост цен на байкальские земли:

«Вместо того, чтобы исключить территории поселений из границ национальных парков — «Предлагаем ввести в оборот земли нацпарков, расположенные в населённых пунктах». К чему это приведет? К безудержному росту поселений под самыми разными предлогами (в рамках «социально-экономического развития», разумеется). Вероятно, и к «возрождению» поселений, существовавших «при царе Горохе (а может быть, и ранее).

Помню про инициативу администрации Ольхонского района по «возрождению» 20 (!) таких поселений. Тогда им это не далось, но наверняка продолжат попытки. Удалось ведь им в 1990-х «возродить» исчезнувшее поселение Зуугун Хагун (залив Мухор) — в виде скопища турбаз и коттеджей.

Но еще больший эффект принесло не «возрождение», а «развитие» поселений. Состояла в 1980-х деревня Курма из одного дома, а теперь — полоса длиной 5 км из турбаз и коттеджей. Или Харанцы (Ольхон) — территория поселения в считанные годы расширилась раз в двадцать.

Наверняка именно в таком виде границы этих поселений и будут поставлены на кадастровый учет. После этих изменения следует ожидать дальнейшего роста цен на землю на Байкале. Особенно — на Ольхоне. Цель, ради которой лоббисты и проводят компанию «борьбы с байкальской правовой аномалией».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в последние несколько лет «пожиратели» Байкала и других заповедных мест России предпринимают беспрецедентные попытки ослабить природоохранное законодательство. Тем временем турбазы и гостиницы, незаконно возводимые на берегах Байкала под видом жилых домов, множатся как грибы после дождя. Байкальской природоохранной прокуратуре удаётся закрыть лишь некоторые их многих сотен таких объектов.

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