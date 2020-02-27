Москва, , 12:50 — REGNUM Глава ЦИК Элла Памфилова выступила против принуждения при общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

«Обязаловка, зная наши реалии, всегда даёт противоположный эффект», — заявила Памфилова в ходе заседания комитета Госдумы по госстроительству.

Волеизъявление граждан в ходе голосования по поправкам должно быть добровольным, уверена она.

Комитет Госдумы обсуждает пакет поправок в Конституцию, касающийся общероссийского голосования. Само голосование пройдет 22 апреля 2020 года.