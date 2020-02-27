Ростов-на-Дону, 27 февраля 2020, 12:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин назначил трёх новых судей и трёх председателей судов в Ростовской области. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации, сообщает ИА REGNUM.
Согласно документу, в Азовском городском округе будет работать Ольга Бакулина, в Пролетарском районном суде Ростова-на-Дону — Дмитрий Попов, в Советском районном суде Ростова-на-Дону — Наталья Цмакалова.
Председателем Шахтинского городского суда глава российского государства назначил Ларису Коротун, Октябрьского райсуда — Ирину Иванчикову, Мартыновского райсуда — Дмитрия Шевцова.