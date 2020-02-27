Киев, , 12:55 — REGNUM Экс-президента Украины Петра Порошенко намерены допросить в государственном бюро расследований 28 февраля, сообщило информационное агентство «Украинские новости».

21 февраля 2020 года суд принял решение о принудительном приводе Порошенко на допрос. Тем самым было удовлетворено ходатайство следователя ГБР, поданное в связи с неявкой экс-президента Украины на допрос 11 февраля.

Порошенко допросят в рамках расследования дела о его возможном вмешательстве в деятельность судов Украины. Из-за несвоевременного назначения судей, бюджет Украины потерял деньги.

Напомним, против Порошенко заведено 16 уголовных дел. Он демонстративно не является на допросы, игнорируя повестки.

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