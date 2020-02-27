Москва, , 12:46 — REGNUM Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») прокомментировала инцидент с участием экс-депутата Рады Александром Ковтуненко, который произошел в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Это такие жалкие карьеристы-приспособленцы, которые первыми бегут с корабля, бросая целую страну на растерзание бесам», — написала она в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущий Владимир Соловьёв выгнал из Ковтуненко за то, что последний оправдывал нацистов и бандеровцев, обвиняя в их преступлениях Красную Армию.

Ковтуненко заявил, что никаких бандеровцев и украинских нацистов как явления не было и нет, и что это «самопридуманный бренд, навязываемый обществу». Нацистского приспешника Романа Шухевича Ковтуненко толерантно назвал просто «главнокомандующим УПА» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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