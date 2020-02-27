Улан-Батор, , 12:44 — REGNUM Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга 27 февраля 2020 года совершит визит в КНР.

По данным МИД страны, в рамках визита президента Монголии будут организованы двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьером Государственного совета Ли Кэцяном.

Визит должен «укрепить взаимное доверие и всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Монголией и КНР», отмечает МИД Монголии.

Как заявил вице-премьер Монголии и председатель Государственной чрезвычайной комиссии Олзийсайханы Энхтувшин, президент совершит визит в КНР и вернется из Китая 27 февраля.

«Только что президенту выдано разрешение на выезд в КНР. После возвращения вся делегация будет находиться в карантине в течение 14 дней, это касается и президента», — заявил вице-премьер Олзийсайханы Энхтувшин.

Отметим, в Монголии пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом нового типа. Но страна принимает жесткие меры по профилактике коронавируса.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, все авиарейсы, железнодорожные и сухопутные пассажирские перевозки Монголии с Китаем остановлены с 14 февраля. Также с 1 февраля 2020 года гражданам Монголии запрещается въезд в Китай до 2 марта.