Москва, , 12:44 — REGNUM Законопроект, позволяющий легализовать постройки в границах заповедников и национальных парков, внесли в Госдуму депутаты во главе с Николаем Николаевым («Единая Россия»).

Предлагается исключить ограничения оборотоспособности земельных участков, расположенных в населенных пунктах в границах особо охраняемых природных территорий, при сохранении для соответствующих территорий особого режима хозяйственной деятельности.

Поправками в случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается включение в состав особо охраняемых природных территорий населенных пунктов, а также земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности.

«Земли и земельные участки в границах населенных пунктов в составе особо охраняемых природных территорий относятся к землям населенных пунктов. Территории населенных пунктов и земельные участки, принадлежащие гражданам и юридическим лицам на праве собственности, включаются в зоны частичного хозяйственного использования особо охраняемых природных территорий», — прописано в поправках.

Хозяйственная и рекреационная деятельность в зонах частичного хозяйственного использования ограничивается в соответствии с установленным для таких зон особым правовым режимом. Правовой режим зон частичного хозяйственного использования устанавливается с учетом необходимости сочетания защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий с обеспечением жизнедеятельности местного населения.

В связи с ограничениями оборота земельных участков в границах особо охраняемых природных территорий в таких населенных пунктах заблокирована возможность стать собственниками земли для местного населения заблокирована, отмечают авторы. При этом для приватизации оказываются недоступными земельные участки обычной городской (поселковой) застройки: расположенные под принадлежащими частным лицам жилыми и нежилыми постройками, включая многоквартирные дома.