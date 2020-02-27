Минск, 27 февраля 2020, 12:49 — REGNUM Договорённости президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко о поставках российской нефти были иначе истолкованы министрами. Об этом Лукашенко заявил 27 февраля на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает БелТА.
По словам белорусского лидера, не успел он с Путиным договориться о том, что Россия «за счет премий или там чего-то» компенсирует снижение пошлины, как российские министры по-своему истрактовали договорённости двух президентов.
Запись разговора зафиксировала слова о том, что разница для Белоруссии будет компенсирована, то есть финансово сохранится уровень прошлого года.
«Этого нет. Ну что это за союз такой», — посетовал Лукашенко.
Читайте также: Новак раскрыл детали предложения Путина по нефти для Белоруссии