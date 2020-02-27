Бишкек, , 12:38 — REGNUM Статус русского языка в Киргизии останется неизменным, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков 26 февраля в интервью ТАСС.

Накануне визита в Москву глава Киргизии рассказал о мероприятиях, которые планируется провести во время перекрестного года России в Киргизии.

В рамках программы перекрестного года пройдет комплекс мероприятий, направленный на поддержку русского языка. В частности, киргизские учителя примут участие в международном конкурсе чтецов русской классической литературы.

Вместе с тем Жээнбеков отметил некоторые проблемы в этой сфере. В частности, отмечается низкий уровень преподавания русского языка в регионах. Ситуацию планируется улучшить совместно с Россией.

Глава республики ответил на вопрос о планах перехода киргизского алфавита на латиницу. «Сейчас нет необходимости перехода на латиницу», — сказал Жээнбеков.

Напомним, 27 февраля президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прибыл с двухдневным рабочим визитом в Москву, где состоится открытие перекрестного года Киргизии в России и РФ в Киргизии.

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