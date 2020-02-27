Подгорица, , 12:36 — REGNUM На 27 февраля назначены очередные богослужения и протестные шествия в городах Черногории против закона о свободе вероисповедания. В Подгорице сегодняшнюю службу проведет митрополит Киевский и всея Украины (Московского патриархата) Онуфрий, сообщает издание Analitika.

По сообщениям, 28 февраля митрополит посетит Цетинский монастырь, а в субботу, 29 февраля, проведет архиерейскую литургию в храме Воскресения Христова в Подгорице.

Также сообщается, что митрополит Епифаний УПЦ КП не приедет в Подгорицу. Из Киевского патриархата сообщили, что «Украинская православная церковь соблюдает канонический порядок и не вмешивается в дела Черногории».