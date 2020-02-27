Кишинёв, , 12:36 — REGNUM Министр иностранных дел Молдавии Аурелиу Чокой в своей речи на 43-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве обвинил власти Приднестровья в многочисленных нарушениях прав человека. Как передает ИА REGNUM, Чокой заявил о незаконных арестах и «других многочисленных серьезных нарушениях, допущенных в этом регионе».

Он также призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию и создать «эффективный механизм мониторинга ситуации в области прав человека в Приднестровье». Говоря о ситуации в самой Молдавии при этом, Чокой заявил, что там власти «уделяют большое внимание защите и продвижению прав человека и внедрению реформы юстиции».

Молдавия, отметим, регулярно использует тему прав человека для дезинформации международных партнеров о ситуации в Приднестровье и оказания политического давлении на республику.

При этом сама Молдавия, помимо постоянного нарушения прав собственных граждан, нарушает права жителей Приднестровья на свободу передвижения, личную безопасность и неприкосновенность, труд и предпринимательскую инициативу, образование и выбор профессии, внешнеэкономическую деятельность и коммуникацию с внешним миром. Между тем в феврале 2013 года старший эксперт ООН по правам человека в ПМР Томас Хаммарберг представил в Тирасполе и Кишиневе доклад о соблюдении прав человека в Приднестровье. Хаммарберг, в частности, констатировал, что за исключением аспектов, связанных с непризнанностью ПМР и неурегулированностью отношений с Молдавией, ситуация с правами человека в Приднестровье не только не хуже той, которую он наблюдал в других европейских странах, но по некоторым направлениям даже лучше.

Так, например, по его словам, в ПМР отсутствуют проблемы, связанные с положением национальных и религиозных меньшинств. «Здесь нет проблем нацменьшинств. В Приднестровье есть три основные этнические группы — русские, украинцы и молдаване. Конституция говорит, что у них равный статус», — отметил Хаммарберг.

В его отчете было 38 предложений по улучшению ситуации в сфере обращения с заключенными, предотвращения коррупции, в области здравоохранения, социальной защиты прав детей и взрослых лиц с ограниченными возможностями, положения меньшинств, свободы религии.

Значительную часть из них власти ПМР выполнили, что констатировал тот же Хаммарберг в ходе очередного визита в ПМР в 2018 году. Он также установил для приднестровских властей новые цели в плане прав человека, над которыми в Тирасполе сейчас работают.

Отметим, что клеветнические информационные кампании Молдавии в отношении ПМР обострились после того, как вся полнота власти в Кишиневе оказалась в руках президента Игоря Додона и его Партии социалистов.

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