Киев, , 12:32 — REGNUM Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук является для Украины таким же врагом, как и президент России Владимир Путин. Об этом заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в эфире Youtube-канала ISLND TV.

«Виктор Медведчук не скрывает свою позицию как фактически представителя президента Путина в Украине. Раз враг Путин, значит, его представитель в той же категории», — рассказал он.

Турчинов добавил, что Медведчук не представлял интересов Украины, участвуя в переговорах, касающихся урегулирования конфликта в Донбассе.

«Более того, он представлял как раз российскую позицию, а в переговорах — позицию того же Путина», — добавил он.

Напомним, Турчинов узурпировал власть на Украине после госпереворота в феврале 2014 года и отдал приказ о начале карательной операции ВСУ против народа Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турчинов заявил, что США обманули Украину, поскольку та отказалась в 1994 году от ядерного оружия, а США не предоставили взамен никакой военной помощи.

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