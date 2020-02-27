Киев, , 12:26 — REGNUM С точки зрения безопасности Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе Украине подходят, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк в интервью изданию «Левый берег».

Материал был опубликован 26 февраля.

Загороднюк отметил, что в соглашениях предусмотрена передача территорий под контроль Украины, а также «разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск».

Министр вместе с тем подчеркнул, что в соглашениях есть моменты, которые можно толковать «двузначно», добавив, что это касается «и безопасности, и границы».

Возможное изменение соглашений, считает Загороднюк, может касаться установления другого порядка их выполнения. Отвечая на уточняющий вопрос о его личном мнении касательно изменения соглашений, министр сказал, что «любой договор можно усовершенствовать».

ИА REGNUM напоминает, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко ранее заявил, что Украина работает над «новой редакцией» Минских соглашений. По словам дипломата, такая работа над обновлением продолжается, «несмотря на публичные заявления России, которая выступает против внесения изменений».