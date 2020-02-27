Москва, , 12:29 — REGNUM Вопросы подготовки и проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ будут рассмотрены Центральной избирательной комиссией 28 февраля. Такое сообщение опубликовано 27 февраля на сайте ЦИК.

Так, повестка включает приём постановления о порядке подготовки и проведения голосования. Также будут рассмотрены вопросы о порядке финансового обеспечения, использования ГАС «Выборы» и комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о проведении всенародного голосования по поправкам в Основной закон 22 апреля.

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