Симферополь, , 12:24 — REGNUM Госсекретарю США Майку Помпео стоит научиться вести себя боле дипломатично и перестать вмешиваться во внутренние дела других государств. Такое мнение высказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя недавние призывы главы Госдепартамента США к России вернуть Крым.

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«Помпео пора уже прекратить спекулировать российским статусом Крыма, учить Россию, как жить, и вмешиваться во внутренние дела другого государства», — приводит РИА Новости слова Гемпеля.

Политик отметил, что госсекретарю также уже пора начать вести себя политкорректно и «не пытаться посягать на целостность Российской Федерации».

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Глава парламентского комитета подчеркнул, что Крым вернулся навсегда в состав России, независимо от того, признают ли США этот факт или нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав Российской Федерации по итогам проведённого на полуострове в марте 2014 года референдума. Большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за выхзод из состава Украины.

Напомним, накануне, 26 февраля, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна «прекратить оккупацию» Крыма, При этом глава американского Госдепартамента, напомнив о «Крымской декларации» США от июля 2018 года, подчеркнул, что Вашингтон не признаёт и никогда не признает вхождение Крыма в состав РФ.

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