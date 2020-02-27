Барнаул, 27 февраля 2020, 12:15 — REGNUM В том, что рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля 2020 года, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») не видит ничего удивительного. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующую поправку, поступившую в комитет Госдумы по госстроительству, он отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, решение провести всенародное голосование по поправкам к Конституции 22 апреля 2020 года было принято 26 февраля, а уже сегодня, 27 февраля, поправка поступила в комитет Госдумы по госстроительству.
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