Барнаул, , 12:15 — REGNUM В том, что рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля 2020 года, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») не видит ничего удивительного. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующую поправку, поступившую в комитет Госдумы по госстроительству, он отметил:

«Лично я считаю своей гражданской обязанностью участвовать в выборах в качестве избирателя. Поэтому пришел бы на избирательный участок даже в рабочий день. Но немалая часть населения предпочитает не пользоваться своим конституционным правом, считая, что от их выбора ничего не зависит. Чтобы дополнительно заинтересовать граждан и стимулировать изучение ими Конституции и их участие в последующем голосовании за поправки, наверное, целесообразно выделение дополнительного выходного дня. Хотя дисциплинированный среднестатистический избиратель обязательно проголосовал бы и в обычное воскресенье».

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение провести всенародное голосование по поправкам к Конституции 22 апреля 2020 года было принято 26 февраля, а уже сегодня, 27 февраля, поправка поступила в комитет Госдумы по госстроительству.

Читайте также: В комитет Госдумы поступила поправка о дате общероссийского голосования