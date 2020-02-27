Москва, , 12:13 — REGNUM Вашингтон отказался от встречи юристов для проработки деталей продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

По его словам, российская сторона предложила США провести отдельную встречу юристов двух стран, «чтобы сверить часы и выработать какое-то общее понимание по технической стороне продления».

«Но буквально на днях американцы от этого официально отказались», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанного 8 апреля 2010 года между Россией и США, истекает 5 февраля 2021 года. Президент США Дональд Трамп считает этот договор «неудачным», однако Вашингтон пока не определился, стоит ли его продлевать.

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