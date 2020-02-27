Кишинёв, , 12:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин и российский премьер Михаил Мишустин до середины лета могут посетить Молдавию. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

«Я полагаю, что до июня-июля эти визиты состоятся», — сказал Додон. В ходе этих визитов, по его словам, может быть подписано двустороннее соглашение о социальной защите, которое позволит молдавским гражданам, работающим в России, рассчитывать на получение пенсии.

Также, по словам Додона, молдавская сторона получила подтверждение, что в мае в Кишинев приедет глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

А на прошедшей 25 февраля 43-й сессии Совета ООН по правам человека глава МИД Молдавии Аурелиу Чокой встретился с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым, и пригласил и его совершить визит в Молдавию.