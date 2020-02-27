Москва, , 12:08 — REGNUM В Госдуме считают, что Украина должна быть благодарна России за усиление боевого потенциала на Черном море.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на ускоренную модернизацию российского Черноморского флота. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») удивлен такой позицией.

«А чего жаловаться-то? Чем сильнее Россия, тем спокойнее всем в мире, особенно нашим соседям. Спасибо бы сказали!» — отметил Журавлёв («Родина») в Facebook.

По словам Воронченко, Россия за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав Черноморского флота. Вместо 29 кораблей — 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия.

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