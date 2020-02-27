Стокгольм, , 12:08 — REGNUM В Швеции представители партии Центра выступили с предложением о декриминализации употребления наркотических средств. Об этом 26 февраля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

В настоящее время Швеция является одной из немногих демократических стран мира, где противозаконным является не только распространение наркотиков, но и их употребление. Соответствующий закон, ограничивающий принятие наркотических веществ был принят ещё 1988 году. Тогда законодатели считали, что это ограничит возможные случаи употребление, однако это не привело к ожидаемым результатам. Запрет лишь вызвал дискуссии о целесообразности и эффективности подобной меры.

«Если бы эти меры имели хороший профилактический эффект, то это привело бы к ограничению злоупотреблений. Но насколько я знаю, таких последствий мы не наблюдаем», — заявил профессор психиатрии Университета Линчёпинга Маркус Хейлиг.

Такого же мнения придерживается временно исполняющий обязанности лидера фракции партии Центра в Риксдаге. Он считает, что правительству следует изучить возможность с целью снятия законодательного ограничения употребления наркотиков.

«У нас рекордное количество молодых людей умирает от злоупотребления наркотиков. Само собой разумеется, когда вы считаете эту зависимость преступлением, то вы лишаете этих людей возможности получить помощь и лечение», — заявил Маркус Хейлиг.