Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Правительство Грузии будет ежедневно информировать своих граждан о ситуации с коронавирусом. Соответствующее поручение членам созданного 28 января специального межведомственного координационного совета дал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Как заявил премьер на заседании правительства 27 февраля, выслушав отчеты представителей минздрава об эпидситуации в стране и мире, информированность в этом деле очень важна.

«Хочу попросить членов совета создать специальный механизм, который обеспечит ежедневное информирование наших граждан, чтобы не оставалось вопросов без ответов. Тем более, что правительство Грузии полностью контролирует процесс, и мы справляемся с этим вызовом», — подчеркнул Гахария.

Напомним, что о выявлении первого случая заражения коронавирусом в Грузии представители минздрава сообщили 26 февраля вечером. Инфицированным оказался гражданин Грузии, который в течение предыдущей недели находился в Иране и возвращался в Грузию через Азербайджан. Признаки заболевания у него были зафиксированы на границе, откуда он был доставлен в Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии. Заражение коронавирусом подтвердили анализы, проведенные в лаборатории имени Лугара.