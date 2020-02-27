Минск, , 12:05 — REGNUM Делегация Совета Федерации России во главе с председателем Валентиной Матвиенко посетит с визитом Белоруссию 5−6 марта. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Совета Республики Национального собрания Белоруссии.

Отмечается, что 5 марта Матвиенко встретится с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. Переговоры пройдут в узком и расширенном форматах, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Матвиенко сообщила, что проект Союзного государства Белоруссии и России выгоден и нужен народам двух стран. По её мнению, важно учитывать, в первую очередь, социальные гарантии, свободу передвижения и более широкие возможности для бизнеса.

Читайте также: В России никто не говорит об объединении с Белоруссией — Матвиенко