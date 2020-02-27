Тбилиси, , 11:56 — REGNUM С самого начала распространения коронавируса Иран в Грузии считался большим источником опасности, чем Китай. Об этом на заседании правительства Грузии 27 февраля сообщил генеральный директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Амиран Гамкрелидзе.

«Прибывающие из Китая граждане, которые работают у нас в Грузии, очень тщательно проходят карантин, обязательную самоизоляцию, которые установлены международными правилами», — пояснил Гамкрелидзе причины, по которым правительство Грузии считает Китай меньшим источником угрозы коронавируса, чем Иран.

По словам Гамкрелидзе, нынешняя вспышка коронавируса — третья за последние 20 лет. Первая была зафиксирована в 2003 году и охватила 8 тысяч человек по всему миру, а смертность составила 9−10%. Вторая произошла в 2012 году на Аравийском полуострове и получила название «средневосточного синдрома». Она охватила около 2,5 тысяч человек, но отличалась высокой летальностью, до 35%. Нынешний коронавирус, по информации Амирана Гамкрелидзе, отличается сравнительно низкой летальностью — 2,5%, но охватил более 81 тысячи человек по всему миру. Из Китая вирус был «экспортирован» уже в 38 стран мира, из которых на данный момент больше всего поражены Южная Корея, Италия и Иран.

«Поэтому сегодня ВОЗ и США объявили пандемическую готовность, а это значит, что вирус может охватить все континенты и все страны, и мы должны быть к этому готовы», — подчеркнул он Гамкрелидзе.

Напомним, что о выявлении первого случая заражения коронавирусом в Грузии представители минздрава сообщили 26 февраля вечером. Инфицированным оказался гражданин Грузии, который в течение предыдущей недели находился в Иране и возвращался в Грузию через Азербайджан.

Признаки заболевания у него были зафиксированы на границе, откуда он был доставлен в Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии. Заражение коронавирусом подтвердили анализы, проведенные в лаборатории имени Лугара.