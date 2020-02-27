Киев, , 11:58 — REGNUM Cамые высокие шансы возглавить правительство Украины действительно есть у бизнесмена Сергея Тигипко, сообщило сегодня, 27 февраля, украинское издание РБК.

Издание вместе с тем отмечает, что в концепцию «новых лиц в политике» Тигипко очевидно, совсем не вписывается — поскольку впервые он вошел в исполнительную власть далеком 1997 году, став вице-премьером по вопросам экономической реформы при премьере Павле Лазаренко.

Как объяснил собеседник издания в «Слуге народа», по данным партийной социологии, народный запрос на «новых лиц», благодаря которому стали возможны убедительные победы Зеленского и его партии на прошлогодних выборах, уже исчерпался. Особенно это касается управления экономикой и представительства в местной власти — сейчас, по словам источника, народ хочет видеть там уже «людей с опытом».

Другой источник отметил, что в продвижении Тигипко на должность премьера заинтересован и олигарх Игорь Коломойский, который не смог найти общий язык с нынешним главой правительства Алексеем Гончаруком.

Издание отмечает, чтоидею возглавить Кабмин сам Тигипко воспринял с «большим скепсисом».

ИА REGNUM напоминает, что накануне украинские СМИ заявили, что вопрос о назначенииСергея Тигипконовым премьер-министром Украины решён на 99% и будет реализован в самое ближайшее время. На своих брифингах 26 февраля и президент Зеленский, и премьер-министр Гончарук подтвердили факт переговоров с бизнесменом.