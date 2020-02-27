Барнаул, 27 февраля 2020, 11:52 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых поддерживает поправку о дате голосования по Конституции, поступившую в профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM назначение голосования на 22 апреля, она отметила:
Как уже сообщало ИА REGNUM, решение провести всенародное голосование по поправкам к Конституции 22 апреля 2020 года было принято 26 февраля в ходе совещания рабочей группы по подготовке поправок к Конституции. Поскольку день голосования выпадает на среду, было заявлено, что 22 апреля будет оплачиваемым выходным днем.
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Сегодня, 27 февраля, поправка о дате общероссийского голосования поступила в комитет Госдумы по госстроительству.
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