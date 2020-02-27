Тбилиси, , 11:46 — REGNUM На данном этапе принимаются все меры по предотвращению распространения в стране коронавируса, поэтому риска эпидемии в Грузии нет, заявила министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе на заседании правительства 27 февраля.

По ее информации, вчера ночью находившиеся под наблюдением в Тбилисской инфекционной больнице 13 пациентов, которые не были инфицированы, перевезены в карантинную зону. На данный момент в этой больнице остаются еще 10 пациентов. 5 из них прибыли в Грузию из Италии, причем один — гражданин Италии, остальные граждане Грузии. Еще 5 пациентов прибыли в Грузию из Ирана, один из них гражданин Грузии, а остальные четверо — граждане Азербайджана.

Что касается первого пациента, у которого грузинские эпидемиологи обнаружили коронавирус, министр утверждает, что соответствующим структурам удалось его полностью изолировать и максимально предотвратить контакты с другими людьми.

«Мест в больницах у нас достаточно, чтобы изолировать тех людей, которые находились в близком контакте с инфицированными либо приехали в Грузию из стран высокого риска. Карантинные зоны расположены в разных местах. Также мобилизованы больницы в Кутаиси, Батуми и Тбилиси, где пациентам создаются соответствующие условия. Могу сказать, что сегодня риска широкого распространения в Грузии коронавируса нет», — заключила министр.

Напомним, что о выявлении первого случая заражения коронавирусом в Грузии представители минздрава сообщили 26 февраля вечером. Инфицированным оказался гражданин Грузии, который в течение предыдущей недели находился в Иране и возвращался в Грузию через Азербайджан.

Признаки заболевания у него были зафиксированы на границе, откуда он был доставлен в Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии. Заражение коронавирусом подтвердили анализы, проведенные в лаборатории имени Лугара.