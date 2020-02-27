Тбилиси, , 11:41 — REGNUM Никаких оснований для паники в Грузии нет, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства 27 февраля, комментируя выявленный вчера вечером первый случай заболевания коронавирусом.

По словам премьера, минздрав и входящие в специальный координационный совет соответствующие ведомства полностью контролируют ситуацию в стране.

Гражданам Георгий Гахария советует в точности соблюдать все рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которые последние несколько дней активно распространяют грузинские СМИ.

«Активно продолжает работу межведомственный координационный совет, который был создан 28 января и в результате эффективной деятельности которого появилась возможность зафиксировать первый случай прямо на границе. Это было сделано так, что никакого соприкосновения с нашими гражданами этот случай не имел, за что я хочу поблагодарить сотрудников минздрава, пограничников и таможенников», — заявил премьер.

Среди эффективных мер, принятых правительством по предотвращению коронавируса, он назвал приостановку прямого авиасообщения с Китаем, затем с Ираном. А после вчерашнего случая правительство приняло решение о временном прекращении и сухопутного сообщения с Ираном.

«Эти меры дают нам возможность эффективно управлять ситуацией и ресурсами», — подчеркнул Гахария.

Напомним, что о выявлении первого случая заражения коронавирусом в Грузии представители минздрава сообщили 26 февраля вечером. Инфицированным оказался гражданин Грузии, который в течение предыдущей недели находился в Иране и возвращался в Грузию через Азербайджан.

Признаки заболевания у него были зафиксированы на границе, откуда он был доставлен в Тбилисский центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии. Заражение коронавирусом подтвердили анализы, проведенные в лаборатории имени Лугара.