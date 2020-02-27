Москва, , 11:37 — REGNUM

Если заявления ветерана Службы внешней разведки соответствуют действительности, значит, либо имело место прямое предательство советского строя руководителями страны, либо информация не была передана из КГБ высшему руководству СССР, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 27 февраля, комментируя высказывания Юрия Шевченко.

Как сообщалось ранее, Шевченко в интервью ТАСС заявил, что уже в начале 1970-х годов сотрудники ЦРУ знали, что будет предпринято для развала Советского Союза, и что о планах по разрушению СССР они уже тогда рассказывали «в узких кругах«.

Читайте также: Ветеран СВР рассказал о планах ЦРУ развалить СССР

«Заявление, которое сделал ветеран Службы внешней разведки России Юрий Шевченко, заслуживает особого внимания. Если ещё в 1970-е годы в Москве были известны не только общие планы США по разрушению Советского Союза, которые были очевидны с послевоенного времени, но и конкретные задумки на этот счёт, то это во многом меняет общее понимание того периода нашей истории. Исходя из этого нового знания, мы должны изменить оценку действий советского руководства того периода: это было не благодушие и не политическая ущербность, а прямое предательство советского строя. Впрочем, остаётся ещё один вариант: информация, полученная от Шевченко по поводу проработки в США конкретных планов разрушения СССР, не была передана из КГБ СССР высшему руководству Советского Союза.

Впрочем, информация информацией, но деятельность западных политических кругов и специальных служб по подрыву советского строя была очевидна для мыслящих людей того времени. В 1969 году вышел роман писателя Всеволода Кочетова «Чего же ты хочешь?», где описана такая подрывная работа. Вокруг романа была сильная полемика, прозападные круги в СССР добились его по сути дела запрета, и это было несложно, поскольку правды о происходящем испугались и ортодоксы в ЦК КПСС. Уже в 1980-е, когда я его читал, было ясно, что Кочетов был прав, а сегодня это очевидно тем более.