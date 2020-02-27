Киев, , 11:24 — REGNUM Президенту Украины Владимиру Зеленскому сейчас надо как-нибудь «списать» все нехорошо, что за девять месяцев произошло в государстве, заявила в эфире одного из телеканалов лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

При этом Зеленского она назвала человеком, который «имеет в стране абсолютную власть и через внешнее управление осуществляет колонизацию».

«Президент просто хочет изменить «бояр» и продолжать ту же стратегию по передаче Украины, ее возможностей, ресурсов тем спекулянтам, которые уже положили на нее глаз», — отметила экс-премьер Украины.

Такая стратегия нынешней власти, направленная на удовлетворение интересов внешних заказчиков, является разрушительной для Украины, констатировала политик.

«Сейчас нужно менять не стулья и людей на этих стульях, потому что это ситуацию не исправит. Нам сегодня нужно изменить в корне тот курс, которым движется страна, и начинать поднимать национальную экономику. Это ключевое, что сейчас нужно делать», — резюмировала Тимошенко.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине в последние дни активизировались разговоры о переформатировании правительства, включая смену премьер-министра. По информации СМИ, возглавить украинский кабмин может бизнесмен Сергей Тигипко. Пресса утверждает, что масштабная ротация в правительстве состоится в ближайшие недели.