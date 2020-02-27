Симферополь, , 11:25 — REGNUM Крымский парламент утвердил соглашение о межпарламентском сотрудничестве с Законодательным собранием Севастополя. Об этом ИА REGNUM 27 февраля сообщили в пресс-службе Госсовета РК.

«Утвердить соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Государственным советом Республики Крым — парламентом Республики Крым и Законодательным собранием Севастополя», — сказано в тексте постановления.

Напомним, в декабре 2019 года председатели Госсовета Крыма и Заксобрания Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает координацию действий при подготовке законопроектов, направляемых в Госдуму, и совершенствовании регионального законодательства, а также обмен информацией и опытом работы и прочее.