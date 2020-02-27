Мале, , 11:27 — REGNUM 26 февраля власти Мальдивских островов приняли решение запретить въезд в страну иностранным гражданам, прибывшим из некоторых регионов Южной Кореи, из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

Не смотря на официальное заявление, точный перечень районов, прибывающих из которых не будут пускать страну, не оглашен.

По данным местных СМИ, речь шла про прибывающих из Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто. Известно, что данные меры приняты из-за распространения коронавируса нового типа по Южной Корее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее зафиксировали 334 новых случая заражения вирусом. Общее число заражённых увеличилось до 1 595 человек.

Читайте также: Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 1,5 тыс

Отмечается, что правительство Мальдив также запретило въезд лицам, прибывающих из или транзитом через Иран, и заход в порты страны круизным судам.

В настоящее время на Мальдивских островах не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа.