Москва, , 11:21 — REGNUM Совфед может 11 марта рассмотреть поправки в Конституцию. Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Накануне Совфед принял постановление, которое предусматривает, что после поступления закона, сенаторы рассмотрят на заседании заключение Общественной палаты РФ поправки. На это же заседание могут быть приглашены уполномоченный по правам человека в РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, генеральный прокурор и другие должностные лица.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума намерена обсудить поправки в Конституцию во втором чтении 10 марта, такое решение принял Совет Думы.

Накануне президент РФ Владимир Путин поддержал предложение провести общероссийское голосование по поправкам 22 апреля 2020 года. Этот день, среда, будет выходным.

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