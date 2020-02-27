Москва, , 11:27 — REGNUM Реализация совместных российско-иранских проектов продолжится, несмотря на распространение в этой стране коронавируса COVID-19. Об этом заявил 27 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

С иранской стороной поддерживается постоянный контакт, в том числе в рамках проекта по модернизации ядерного объекта в Фордо и АЭС «Бушер». Взаимодействие возможно и путём обмена делегациями, и посредством общения по видеосвязи, пояснил дипломат.

«На реализации проектов, которые осуществляются, это не скажется», — сказал Рябков ТАСС.

В Иране, уверены в МИД, с пониманием относятся к мерам, предпринятым властями РФ в условиях вспышки заболевания, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иране по данным на 26 февраля скончались от коронавируса 19 человек, всего зарегистрировано 139 случаев заражения.

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