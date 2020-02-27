Оренбург, , 11:06 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Оренбургской области от ЛДПР Оксана Набатчикова стала помощницей депутата Госдумы РФ, лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. На пресс-конференции регионального отделения эсеров Набатчикова отметила, что получила должность в январе 2020 года.

Стоит отметить, что в начале 2020 года Оксана Набачикова покинула ряды ЛДПР, однако до сих пор является членом фракции ЛДПР в Заксобрании региона.

Выход из партии спровоцировал слухи о претензиях депутата на пост главы реготделения «Справедливой России». Между тем, Набатчикова опровергла эту информацию, вместе с тем заявив, что будет помогать эсерам.

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