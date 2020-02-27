Оренбург, , 10:32 — REGNUM В Оренбургской области Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Ольга Ковыльская досрочно сложила полномочия детского омбудсмена. Сегодня, 27 февраля, депутаты Заксобрания региона приняли отставку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении Ковыльская указала в качестве причины отставки выход на пенсию. Неофициально же говорят, о провале работы, остутствии комментариев по резонансным делам, в частности, по ситуации в многодетной семье известного священника Николая Стремского, который обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности своих детей. В конце февраля в Оренбурге компания подростков насмерть забила 34-ленего прохожего. Комментариев также не последовало.

Добавим, Ольга Ковыльская Имеет диплом Орского педагогического института им. Т. Г. Шевченко. Являлась детским омбудсменом с 2015 года.