Ташкент, 27 февраля 2020, 10:27 — REGNUM Кандидатуру Уктама Барноева на должность заместителя председателя правительства Узбекистана по вопросам развития аграрной и производственной сферы одобрил парламент. Об этом 27 февраля сообщил депутат Расул Кушербаев в своем Telegram-канале.
По его словам, кандидатуру рекомендовал рассмотреть премьер-министр Абдулла Арипов. Депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) республики поддержали Уктама Барноева.
Напомним, должность заместителя премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и производственной сферы введена постановлением президента республики 24 февраля.
С декабря 2016 года Уктам Барноев занимал должность акима (главы) Бухарской области Узбекистана.