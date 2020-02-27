Новосибирск, , 10:23 — REGNUM Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска призывал горожан соблюдать гигиену в период активности возбудителей гриппа и коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как напомнили в департаменте, вирусы гриппа и коронавируса вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы аналогичны симптомам сезонного гриппа.

«Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни. При заболевании гриппом или коронавирусной инфекцией необходимо: остаться дома и срочно обратиться к врачу; выделить больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного; ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми и другими людьми из зоны риска; часто проветривайте помещение; сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами; часто мойте руки с мылом; ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.); ухаживать за больным должен только один член семьи», — отмечают в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Ирины Газизулиной, факт возникновения и распространения коронавируса не является новым явлением для мировой практики и экономики. Но стремительное распространение пугающей информации о нём, наверное, даже опережающей само это явление, лихорадит экономику.

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