Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск о клевете в отношении газеты The New York Times. Об этом американский лидер сообщил на брифинге для журналистов в Белом доме, комментируя это решение.

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Так, издание обвинили в преднамеренной публикации статьи с ложными данными, которые касались предполагаемых связей предвыборного штаба с Россией, а также якобы попыток Москвы повлиять на американский избирательный процесс в 2016 году. Уточняется, что иск подан в суд штата Нью-Йорк.

Американский лидер отметил, что New York Times «сильно ошибалась за последние несколько лет». При этом глава Белого дома пообещал, что будет обращаться в судебные инстанции каждый раз, когда столкнется с «ложными комментариями» в свой адрес в прессе.

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«Скоро их (исков — прим. ИА REGNUM) будет еще больше», ─ подчеркнул Трамп, однако в подробности вдаваться не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года президент США Дональд Трамп пригрозил американской телекомпании CNN судебным иском за лживое освещение его деятельности. В письме, направленном президенту CNN Джеффри Цукеру, отмечалось, что глава Белого дома «никогда в истории страны» не подвергался «такому потоку несправедливых, безосновательных, неэтичных и незаконных нападок» со стороны СМИ. Трамп намерен взыскать через суд возмещение ущерба в максимальном размере.

Напомним, американский лидер и ранее неоднократно выступал против лживых СМИ, которых он назвал «одним из главных врагов Соединённых Штатов» и даже «врагами народа».

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